Интерес Индии к российским Су-57 объяснили

Леонков: Индию интересует Су-57 из-за доказанной в боевых условиях эффективности

Истребители пятого поколения Су-57 интересуют Индию, поскольку они доказали свою эффективность в боевых условиях. Заинтересованность Нью-Дели в российских самолетах объяснил аналитик Алексей Леонков в беседе с NEWS.ru.

«Главная причина популярности российских истребителей заключается в том, что наше оружие себя великолепно показывает не только на полигонах и авиашоу, но и в реальных боевых действиях. Они надежны и эффективны. Су-57 был опробован в СВО, и показал себя там с лучшей стороны», — сказал он.

Также эксперт подчеркнул, что российские самолеты отличаются наилучшим соотношением цены и качества среди аналогов. Леонков напомнил, что истребители Су-30МКИ индийских военно-воздушных сил (ВВС) наглядно продемонстрировали эффективность российской авиации в ходе конфликта между Индией и Пакистаном.

Собеседник издания отметил, что Су-57, созданный на основе опыта самолетов прошлых поколений, будет актуален в течение 20-30 лет.

В сентябре журнал Military Watch Magazine писал, что Индия планирует купить у России 140 истребителей Су-57, которые поступят на вооружение семи эскадрилий ВВС страны.