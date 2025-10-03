Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 3 октября 2025Ценности

Известного футболиста заподозрили в копировании причесок принцессы Дианы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Peter Cziborra / Action Images / Reuters

Известного английского футболиста Энтони Гордона заподозрили в копировании причесок принцессы Дианы в сети. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, недавно игрок клуба «Ньюкасл Юнайтед» и национальной сборной Англии появился на поле с черной повязкой на голове, с помощью которой убрал назад объемно уложенные короткие волосы. Известно, что в подобном образе леди Диана посетила Нью-Йорк и попала на фото, ставшее культовым.

Также спортсмена заметили с гладкой укладкой с мокрым эффектом и с короткими пышными прядями, как у принцессы в 1995 году. Кроме того, отмечается, что Гордон осветлял волосы подобным ей способом.

В сентябре сообщалось, что любимые сапоги принцессы Дианы из 1980-х годов вернулись в моду осенью 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Российского миллиардера Сулейманова доставили в суд

    Агата Муцениеце раскрыла вес во время беременности

    Названо условие взлета мировых цен на нефть до 200 долларов

    Владельцам собак напомнили о требовании использовать намордник в ряде мест

    В Армении посадили священника за призыв к захвату власти

    Глава Минфина США накричал на премьера Украины

    Минюст признал иноагентом бывшую сотрудницу Первого канала

    Средняя максимальная ставка по вкладам упала еще сильнее

    Пушилин рассказал о сроках восстановления Артемовска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости