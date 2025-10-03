EOnline: Человек из близкого окружения Ким Кардашьян заказал ее убийство

Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не убили. Об этом она рассказала в трейлере нового реалити The Kardashians, опубликованном на EOnline.

Выяснилось, что человек из близкого окружения бизнесвумен заказал ее убийство. При этом она не назвала имя предполагаемого заказчика. По словам знаменитости, о готовящемся покушении она узнала благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела.

В ходе расследования детективы случайно обнаружили информацию об угрозе и сообщили об этом Кардашьян. После этого предпринимательница обратилась в полицию, которая смогла предотвратить покушение.

В мае Ким Кардашьян купила на страховую выплату бриллиантовое кольцо взамен похищенного в Париже.