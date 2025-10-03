Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:30, 3 октября 2025Ценности

Ким Кардашьян едва не убили

EOnline: Человек из близкого окружения Ким Кардашьян заказал ее убийство
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американскую телезвезду Ким Кардашьян едва не убили. Об этом она рассказала в трейлере нового реалити The Kardashians, опубликованном на EOnline.

Выяснилось, что человек из близкого окружения бизнесвумен заказал ее убийство. При этом она не назвала имя предполагаемого заказчика. По словам знаменитости, о готовящемся покушении она узнала благодаря частным детективам, которых наняла для другого дела.

Материалы по теме:
Маньяк Зодиак: кем он оказался, сколько жертв, история
Маньяк Зодиак:кем он оказался, сколько жертв, история
19 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022

В ходе расследования детективы случайно обнаружили информацию об угрозе и сообщили об этом Кардашьян. После этого предпринимательница обратилась в полицию, которая смогла предотвратить покушение.

В мае Ким Кардашьян купила на страховую выплату бриллиантовое кольцо взамен похищенного в Париже.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    Популярная российская соцсеть запустила масштабный проект

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Российский штурмовик выжил после ранения в голову на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости