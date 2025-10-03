Кончаловский рассказал о последнем съемочном дне Добровольской

Кончаловский сообщил, что попрощался с Добровольской на съемках «Авиатора»

Режиссер Егор Кончаловский рассказал о последнем рабочем дне народной артистки России Евгении Добровольской, снявшейся в его фильме «Авиатор». Кинематографиста цитирует StarHit.

По словам режиссера, Добровольская уже была больна, когда ее утвердили на роль. «Авиатор» стал последним кинопроектом с участием артистки. Кончаловский сообщил, что после окончания работы в последний съемочный день актриса тихо ушла с площадки, а он догнал ее, чтобы попрощаться.

«Я побежал к ее трейлеру, застал, попрощался. У меня тогда мелькнула мысль, увижу ли я ее еще. Так случилось, что не увидел», — поделился Кончаловский.

Добровольской не стало 10 января, актрисе было 60 лет. По словам коллег, с осени 2024 года она находилась в больнице, проходя курс лечения от тяжелого заболевания. Они высказались, что Евгения мужественно переносила все испытания.