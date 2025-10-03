Маск высмеял «пустоголового» премьера Британии

Маск назвал премьера Британии Стармера актером с пустой головой

Американский миллиардер Илон Маск высмеял премьер-министра Великобритании Кира Стармера, назвав его «пустоголовым». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Так он отреагировал на пост одного пользователя с критикой политика. Он обратил внимание на слова Стармера, назвавшего сторонников правых сил «главной угрозой» для страны.

«Стармер — актер с пустой головой. Другие подсказывают ему, что говорить», — написал бизнесмен.

Прежде Стармера признали самым непопулярным премьером Британии в истории. Его рейтинг оказался рекордно низким — лишь 13 процентов британских граждан одобряют работу Стармера на посту премьер-министра государства.