МИД Украины прокомментировал возможный срыв поставок оружия США

Представитель МИД Украины Тихий: Информация о задержках оружия США — неправда

Информация о возможных задержках поставок американского оружия Украине из-за приостановки работы правительства США не соответствует действительности. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий на своей странице в социальной сети X.

«Это неправда», — написал политик.

Тихий добавил, что переговоры Украины и США по соглашению о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) проходят в плановом порядке.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что поставки американского оружия Украине могут серьезно задержаться из-за приостановки работы правительства США. По словам источника в украинском правительстве, шатдаун в США поставил на паузу дискуссии о военной помощи Киеву, а переговоры по беспилотникам «оказались в неопределенности».