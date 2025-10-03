Путешествия
14:10, 3 октября 2025Путешествия

Миллионы туристов отдохнули летом на главном российском курорте богачей

Мэр Сочи Прошунин: С начала года на курорте отдохнули 6,5 миллиона человек
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

С начала 2025 года в Сочи, который ранее был признан главным курортом России для богачей, отдохнули 6,5 миллиона человек. Об этом рассказал мэр города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Чиновник уточнил, что 4,5 миллиона туристов Сочи принял в летний сезон. «Отдых для наших жителей и соотечественников был организован по высоким стандартам безопасности и комфорта. С уверенностью могу об этом говорить», — подчеркнул Прошунин.

Глава города-курорта пояснил, что специалисты вели постоянный мониторинг чистоты пляжей и качества морской воды — все пять тысяч проб соответствовали норме. Кроме того, ежедневно общественный порядок на пляжах и улицах обеспечивали полицейские, патрули казаков и народных дружинников. А на водных объектах дежурили 750 профессиональных спасателей.

«Уверенное функционирование курорта — это результат слаженных действий всех городских служб», — добавил Прошунин.

Ранее стало известно, что Сочи вошел в список самых востребованных направлений для отдыха в октябре 2025 года. Ночь проживания в отеле города обойдется от 3,5 тысячи рублей, говорится в исследовании сервиса бронирования отелей и квартир «Твил».

