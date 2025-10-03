Бывший СССР
На Украине подсчитали количество прилетевших дронов за сентябрь

Главком ВСУ Сырский: ВС РФ за сентябрь запустили по Украине почти 6900 дронов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

В сентябре Российская армия запустила по Украине почти 6 900 дронов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский, передает издание «Страна».

Он уточнил, что из этого числа около 3600 беспилотников — ударные «Герани» различных модификаций.

В сентябре Сырский анонсировал создание отдельных подразделений по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил России. По его словам, беспилотные силы ПВО будут оснащены дронами-перехватчиками как украинского, так и иностранного производства. Главком ВСУ также рассказал об увеличении количества радиолокационных станций и подготовке соответствующего персонала.

Депутат Верховной Рады Украины Роман Костенко раскритиковал это решение Сырского, указав на отсутствие логики. По мнению законотворца, действия главкома ВСУ являются микроменеджментом и дроблением задач до уровня отдельных подразделений.

