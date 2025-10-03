На Западе раскритиковали заявления Германии о невозможности диалога с Россией

Сакс назвал забавными заявления Германии о невозможности диалога с Россией

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал забавными заявления властей Германии о невозможности вести диалог с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: "Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры". Это очень забавно», — сказал эксперт.

По его словам, именно западные страны неоднократно отказывались от своих обязательств по целому ряду соглашений, в числе которых он назвал договоры по ПРО и РСМД, а также Минские соглашения и обещания не расширять НАТО на восток. «И после этого правительство ФРГ имеет дерзость утверждать, что Россия не хочет дипломатии?» — заключил Сакс.

