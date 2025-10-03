Мир
20:59, 3 октября 2025

На Западе раскритиковали заявления Германии о невозможности диалога с Россией

Сакс назвал забавными заявления Германии о невозможности диалога с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс назвал забавными заявления властей Германии о невозможности вести диалог с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

«Правительство Германии неоднократно заявляло, а я внимательно слушал: "Невозможно вести переговоры с русскими. Они не хотят вести переговоры". Это очень забавно», — сказал эксперт.

По его словам, именно западные страны неоднократно отказывались от своих обязательств по целому ряду соглашений, в числе которых он назвал договоры по ПРО и РСМД, а также Минские соглашения и обещания не расширять НАТО на восток. «И после этого правительство ФРГ имеет дерзость утверждать, что Россия не хочет дипломатии?» — заключил Сакс.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Берлин поддерживает выдачу беспроцентного кредита Украине почти на 140 миллиардов евро за счет замороженных активов России. «Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит причиненный Украине ущерб», — пояснил политик.

