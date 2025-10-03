Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:09, 3 октября 2025Забота о себе

Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма

Врач Кашух: Одутловатость лица и лишний вес могут быть признаками алкоголизма
Наталья Обрядина1

Фото:

Первые признаки алкоголизма отражаются не только на поведении, но и на внешности, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. О том, по каким отражающимся на лице и теле признакам можно заподозрить зависимость, она рассказала изданию Life.

По словам врача, спиртные напитки расширяют кровеносные сосуды, из-за чего нос и щеки краснеют и покрываются сеткой капиляров. При этом из-за задержки жидкости появляются общая одутловатость, отечность лица, а также мешки и синяки под глазами.

Материалы по теме:
Компульсивное переедание: симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
Компульсивное переедание:симптомы и лечение, что это такое, последствия переедания
27 августа 2022
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков. Почему врачи считают этот метод опасным?
Маск и Кардашьян худеют без диет и тренировок с помощью лекарств для диабетиков.Почему врачи считают этот метод опасным?
21 октября 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Еще одним признаком, по которому можно заподозрить алкоголизм, Кашух назвала лишний вес. Это объясняется высокой калорийностью спиртных напитков и тем, что они стимулируют аппетит. Однако на поздней стадии зависимости, как отметила гастроэнтеролог, вес, наоборот, резко снижается из-за частого похмелья и неизбежных проблем с печенью и поджелудочной железой.

Ранее психолог Шерри Макки заявила, что признаки алкоголизма у мужчин и женщин отличаются. В частности, проявление женского алкоголизма можно считать любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях, а также невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера арестовали по делу о расправе. Что известно о его жертве?

    В Euroclear призвали соблюдать международное право в отношении активов РФ

    Зеленский отреагировал на массированный удар по украинской энергосистеме

    Украинские СМИ сообщили о массовом отъезде людей из Днепропетровской области

    Олимпийский чемпион из США рассказал о впечатлениях от посещения России

    В Белом доме допустили прекращение шатдауна в пятницу

    В США прокомментировали якобы маневры российских кораблей вблизи стран НАТО

    Стала известна причина смерти Нины Гуляевой

    Переспавшая с тысячей мужчин порнозвезда Бонни Блю оказалась неспособна забеременеть

    Названы отражающиеся на внешности признаки алкоголизма

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости