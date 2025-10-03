Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:31, 3 октября 2025Забота о себе

Раскрыты признаки женского алкоголизма

Психолог Макки: Женщины чаще пьют для борьбы со стрессом и тревогой
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom  

У женщин и мужчин признаки алкоголизма различаются, считают психолог Шерри Макки и врач-гепатолог Бубу Банини. Их советы о том, как распознать зависимость, опубликованы на сайте Йельского медицинского университета.

Эксперты подчеркнули, что алкоголь по-разному действует на мужчин и женщин. По словам Банини, у женщин зависимость развивается быстрее. Кроме того, причины, по которым они начинают злоупотреблять алкоголем, отличаются от тех, которые характерны для мужчин. «Мужчины обычно пьют, чтобы пообщаться, а женщины чаще выпивают для борьбы со стрессом, тревогой или травмой», — раскрыла Макки.

Психолог также отметила, что алкогольная зависимость у женщин часто незаметна даже для них самих. Это объясняется тем, что они, как правило, не склонны к рискованному поведению и темп жизни при алкоголизме может почти не отличаться от обычного. Поэтому Макки призвала обращать внимание на три главных признака.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Первым она назвала любые изменения в привычном образе жизни: нарушение сна, снижение производительности труда, проблемы в отношениях. Вторым признаком, по ее словам является толерантность к алкоголю — это значит, что для достижения опьянения нужно выпивать больше. Третий признак — это невозможность справиться со стрессом и тревогой без спиртного.

Ранее врач-аддиктолог Джиан Фернандо назвал главный признак скрытого алкоголизма. По его словам, стоит насторожиться, если человек не может вспомнить, сколько выпил за неделю.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    В США заявили о планах Трампа передать Украины новые разведданные

    В аэропорту российского курорта задержались более 20 рейсов

    Луна предсказала отличные торговые отношения России и США

    Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

    Раскрыты признаки женского алкоголизма

    Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

    В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

    Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

    На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости