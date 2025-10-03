Участница популярного шоу на «России 1» высказалась о зарплате на проекте

Певица Линочка Ли заявила, что не получает зарплату в шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певица, член жюри популярного шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» Линочка Ли заявила, что не получает деньги за участие в проекте. Об этом она высказалась в эфире подкаста «Ниче святого», запись которого доступна на стриминговом сервисе «Звук».

Артистка отрицательно ответила на вопрос о том, получает ли она зарплату на проекте. При этом Ли уточнила, что благодаря участию в шоу «Ну-ка, все вместе!» ее стали узнавать на улице.

«Тебя потом бабушки узнают, какие-то там люди. Приходишь ты к врачу, тебя все знают. (…) Было такое, что я лежала в больнице с катетером, я была без сознания. Просыпаюсь, мужик в халате надо мной сидит и говорит: "Ой, здравствуйте, я вас сразу узнал"», — вспомнила она.

Шоу «Ну-ка, все вместе!» выходит на «России 1» с 2019 года. В эфире проекта исполнители пытаются покорить экспертное жюри, состоящее из ста человек.