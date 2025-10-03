Наука и техника
12:01, 3 октября 2025

Обозначена точка старта F-35 США для бомбежек Венесуэлы

TWZ: Пентагон опубликовал снимки F-35 в Пуэрто-Рико напротив Венесуэлы
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Пентагон опубликовал снимки истребителей пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты США на авиабазе в Пуэрто-Рико, откуда самолеты могут стартовать для бомбежек расположенной напротив Венесуэлы. Об этом пишет издание TWZ.

«F-35 могли бы использоваться для нанесения ударов непосредственно по базам картелей на суше», — говорится в публикации, где утверждается, что данные самолеты способны проникать в воздушное пространство, оставаясь незамеченными для средств противовоздушной обороны противника.

Издание обозначило, что корабль поддержки Ocean Trader, замеченный в регионе потенциального конфликта, мог бы стать полезным в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

В сентябре издание Army Recognition заметило, что венесуэльская армия начала размещать зенитные ракетные комплексы «Бук-М2Э» производства России в Каракасе и его окрестностях для защиты территории страны от возможного нападения США.

Также в сентябре обозреватель американского журнала The National Interest Брэндон Вайхерт заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Венесуэле спровоцирует Карибский кризис II.

