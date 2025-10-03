Военный рассказал о единственной оставшейся у ВСУ дороге к Красноармейску

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут на красноармейском направлении, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку на фронте.

Российские войска практически окружили Красноармейск, осталась лишь одна грунтовая дорога, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил эксперт.

«ВСУ уходят — есть данные. В радиосетях переговариваются по поводу отступления и ухода с позиций, но сопротивляются. Окружение огневое полное. Мы не даем возможности противнику погрузить боеприпасы, личный состав. Оперативное окружение практически завершается, то есть логистический центр полностью под нашим контролем», — уточнил Матвийчук.

Хорошие новости идут с харьковского направления, указал собеседник «Ленты.ру». Российские части, подразделения находятся в Купянске, части противника на некоторых участках бросили позиции и отходят, пояснил эксперт. Кроме того, колонны Российской армии выдвигаются с Волчанска, не встречая сопротивления, и выходят на окраины Купянска, добавил он.

«Есть данные о переброске ВСУ на сумское направление резервов — около 7-8 тысяч в течение недели, но наши войска контролируют ситуацию, наши беспилотные системы наносят удары, ВКС наносят удары. На запорожском направлении сейчас ведутся позиционные бои. На херсонском направлении мы контролируем зеркало Днепра: наши части переправлены на ту сторону Днепра, ведутся позиционные бои», — поделился Матвийчук.

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Челенко рассказал о том, что командование украинских войск готовит к сдаче Красноармейск.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.