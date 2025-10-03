Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 3 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный рассказал о единственной оставшейся у ВСУ дороге к Красноармейску

Полковник Матвийчук: У ВСУ осталась одна дорога снабжения Красноармейска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Наиболее ожесточенные бои сейчас идут на красноармейском направлении, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с «Лентой.ру» он описал обстановку на фронте.

Российские войска практически окружили Красноармейск, осталась лишь одна грунтовая дорога, по которой идет снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил эксперт.

«ВСУ уходят — есть данные. В радиосетях переговариваются по поводу отступления и ухода с позиций, но сопротивляются. Окружение огневое полное. Мы не даем возможности противнику погрузить боеприпасы, личный состав. Оперативное окружение практически завершается, то есть логистический центр полностью под нашим контролем», — уточнил Матвийчук.

Хорошие новости идут с харьковского направления, указал собеседник «Ленты.ру». Российские части, подразделения находятся в Купянске, части противника на некоторых участках бросили позиции и отходят, пояснил эксперт. Кроме того, колонны Российской армии выдвигаются с Волчанска, не встречая сопротивления, и выходят на окраины Купянска, добавил он.

Материалы по теме:
«Женщина прямо возле нас шла вся в крови» Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
«Женщина прямо возле нас шла вся в крови»Центр Новороссийска попал под мощную атаку ВСУ, есть жертвы. Так город выглядит сейчас
24 сентября 2025
«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Эпоха мира закончилась»Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
1 октября 2025

«Есть данные о переброске ВСУ на сумское направление резервов — около 7-8 тысяч в течение недели, но наши войска контролируют ситуацию, наши беспилотные системы наносят удары, ВКС наносят удары. На запорожском направлении сейчас ведутся позиционные бои. На херсонском направлении мы контролируем зеркало Днепра: наши части переправлены на ту сторону Днепра, ведутся позиционные бои», — поделился Матвийчук.

Ранее пленный солдат ВСУ Михаил Челенко рассказал о том, что командование украинских войск готовит к сдаче Красноармейск.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации взяли в полукольцо город Красноармейск. По его словам, украинские войска были поджаты с севера, востока и юга, но укрепляют оборону при помощи подразделений БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Samsung срочно изменила планы по выпуску смартфонов

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Венесуэла оценила договор с Россией

    Следователи рассказали о найденных вещах в машине пропавшей семьи в российском регионе

    Арестованный российский чиновник заявил об отсутствии денег на побег

    «Чешский Трамп». Еще один противник помощи Украины скоро придет к власти в Европе. Чем он напугал ЕС и Киев?

    В сети назвали самые переоцененные города мира

    В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

    На месте пропавшей российской семьи заметили двух медведей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости