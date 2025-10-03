Оксана Самойлова прошлась по Парижу в прозрачном боди

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова прошлась по Парижу в откровенном образе. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя жена рэпера Джигана позировала на размещенном снимке в прозрачном боди, декорированном кружевом. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Данное изделие Самойлова дополнила трикотажной юбкой и сумкой с мехом. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье и кольцо.

В августе Оксана Самойлова опубликовала видео в нижнем белье. Затем она оделась в коричневый короткий комбинезон с глубоким декольте.