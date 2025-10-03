Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:04, 3 октября 2025Ценности

Оксана Самойлова прошлась по Парижу в прозрачном боди

Российская блогерша Оксана Самойлова прошлась по Парижу в откровенном боди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова прошлась по Парижу в откровенном образе. Соответствующая публикация появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя жена рэпера Джигана позировала на размещенном снимке в прозрачном боди, декорированном кружевом. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

Материалы по теме:
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025

Данное изделие Самойлова дополнила трикотажной юбкой и сумкой с мехом. В качестве аксессуаров она выбрала ожерелье и кольцо.

В августе Оксана Самойлова опубликовала видео в нижнем белье. Затем она оделась в коричневый короткий комбинезон с глубоким декольте.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиус действия охватывает всю Европу». Названо мощное оружие, которым Россия может ответить на угрозы Запада

    В аэропорту российского курорта задержались более 20 рейсов

    Луна предсказала отличные торговые отношения России и США

    Завершено расследование уголовного дела в отношении известного российского блогера

    Раскрыты признаки женского алкоголизма

    Момент падения Porsche Cayenne в реку в центре Петербурга попал на видео

    В Раде высказались о чтении Пушкина Путиным

    Шпионский вирус замаскировали под мессенджер

    На российском кладбище разрушили десятки памятников и крестов

    В Европе допустили появление еще одного Орбана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости