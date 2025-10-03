Открыт скрытый механизм контроля аппетита

NatCom: Белок MRAP2 играет ключевую роль в контроле аппетита

Международная команда исследователей показала, что белок MRAP2 играет ключевую роль в работе рецептора MC4R — одного из главных «переключателей» в мозге, отвечающих за контроль аппетита и обмен веществ. Этот рецептор реагирует на гормон α-MSH и подает сигнал, что можно переставать есть. Работа опубликована в Nature Communications (NatCom).

Ученые выяснили, что MRAP2 усиливает работу MC4R: он помогает рецептору дольше оставаться активным и эффективнее передавать сигналы о насыщении. Кроме того, MRAP2 влияет на то, как организованы рецепторы в клетке — вместо крупных и менее подвижных комплексов формируется больше отдельных активных молекул, что делает систему чувствительнее.

Таким образом, MRAP2 фактически «настраивает» систему контроля аппетита в мозге, помогая ей точнее реагировать на сигналы организма. Это особенно важно, поскольку нарушения в работе MC4R считаются одной из самых частых генетических причин тяжелого ожирения.

Авторы отмечают, что открытый механизм может стать основой для новых методов борьбы с ожирением: например, можно разрабатывать препараты, которые будут имитировать действие MRAP2 и усиливать естественные сигналы насыщения.

Ранее стало известно, что семаглутид (препараты Wegovy и Ozempic) помогает не только снижать аппетит, но и уменьшает навязчивые мысли о еде.