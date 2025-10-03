Силовые структуры
14:05, 3 октября 2025

Похищение со стрельбой юной россиянки попало на видео

В Воронеже юноша схватил за волосы возлюбленную и со стрельбой усадил в машину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Воронеже ревнивец похитил со стрельбой 17-летнюю россиянку. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале «Большой воронежский».

На кадрах показано, как двое парней подъехали к подъезду дома, где стояла юная возлюбленная одного из них вместе с другим человеком. Один из молодых людей вышел из машины, подошел к юноше и ударил его, а потом схватил девушку за волосы и потащил в машину.

По информации Baza, ЧП произошло у подъезда дома на улице Юлиуса Яниса. Отмечается, что девушка громко кричала, когда молодой человек тащил ее за волосы в машину, а от удара у нее в кармане сработал светошумовой пистолет. После произошедшего никто не стал писать заявление, но полиция все равно начала проверку инцидента.

Ранее попытка похищения маленькой россиянки у продуктового магазина в Балашихе попала на видео.

