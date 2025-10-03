Мир
15:41, 3 октября 2025

Польша раскрыла бенефициара восстановления Украины

Сикорский: Польша станет самым крупным бенефициаром восстановления Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Польша станет самым крупным бенефициаром восстановления Украины. Об этом заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский, сообщает Fakt.

По его словам, из-за исторических, языковых и географических причин для западных инвесторов Польша будет безопасным трамплином для инвестиций на Украине.

«Козырем также будет украинская диаспора в Польше», — уточнил он.

Глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что несмотря на продолжающиеся там боевые действия, продолжают работать польские предприятия, в Варшава принимает участие в конференциях по восстановлению Украины.

Ранее Сикорский заявил, что Польша не намерена разрывать дипломатические отношения с Россией. Однако министр добавил, что Варшава готова принять меры в случае «новых диверсий».

