Порезавший жену и дочерей россиянин арестован

В Ульяновске суд арестовал мужчину, зарезавшего жену и дочерей

В Ульяновске суд арестовал местного жителя, напавшего с ножом на жену и дочерей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина будет находиться в СИЗО два месяца.

Правоохранители выяснили, что сначала обвиняемый пытался инсценировать разбойное нападение на квартиру, однако осмотр места происшествия и допрос свидетелей показали отсутствие посторонних лиц в момент совершения преступления.

Трагедия произошла в квартире дома №22 по Киевскому бульвару Ульяновска 1 октября. По предварительным данным, причиной расправы стал конфликт из-за долгов. Мужчина страдает лудоманией, он постоянно проигрывал деньги в онлайн-казино. Зарплаты в фирме по установке пластиковых окон ему не хватало, поэтому и он, и его жена, работающая в салоне красоты, брали кредиты.