Наука и техника
20:50, 3 октября 2025Наука и техника

Поставки устаревших ракет США прокомментировали словами «еще живы»

ЦАСТ: США поставят Южной Корее устаревающие ракеты AGM-65 Maverick
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: US Navy / Globallookpress.com

США планируют поставить Южной Корее партию устаревающих ракет AGM-65 Maverick, базовую версию которых начали эксплуатировать в начале 1970-х годов. Сообщение о подготовке сделки прокомментировал Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) в Telegram.

«Когда с удивлением узнаешь, что "они еще живы". Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству 1 октября направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Южной Корее по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales 44 авиационных управляемых ракет AGM-65G2 Maverick», — говорится в сообщении.

По словам автора, оценочная стоимость поставки может составить около 34 миллионов долларов.

Разработку Maverick начали в 1965 году, а в 1972-м началась их эксплуатация. Изделие предназначено для поражения движущихся бронированных целей. В 1988 году завершились испытания версии AGM-65G с увеличенной боевой частью. AGM-65G2, которая стала ее дальнейшим развитием, несет проникающую и осколочно-фугасную боевую часть. Она содержит 135 килограммов взрывчатого вещества. Дальность обновленной ракеты — 27 километров.

В августе издание TWZ писало, что американская ракета AGM-114 Hellfire класса «воздух-земля» получит боеголовку с фокусировкой взрыва. Боевая часть SPEAR позволит выбирать фронтальное или радиальное направление взрыва.

    Обсудить
