Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

В Петербурге задержан пенсионер за насилие над 10-летней школьницей

В Санкт-Петербурге задержан 68-летний местный житель за насилие над 10-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет»).

По данным правоохранителей, пострадавшая — дочь его знакомого. В 2023 году, в период с 20 марта по 23 августа, он насиловал девочку. Все происходило в поселке Парголово.

Ранее сообщалось, что в Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой.