Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:46, 3 октября 2025Силовые структуры

Пожилой россиянин полгода насиловал 10-летнюю дочь своего знакомого

В Петербурге задержан пенсионер за насилие над 10-летней школьницей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержан 68-летний местный житель за насилие над 10-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет»).

По данным правоохранителей, пострадавшая — дочь его знакомого. В 2023 году, в период с 20 марта по 23 августа, он насиловал девочку. Все происходило в поселке Парголово.

Ранее сообщалось, что в Брянской области осудили пенсионера за надругательство над 10-летней девочкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Аллегрова ответила на вопрос о влюбленности в Крутого

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости