Правителей африканского племени выдворили из шотландского леса

В Шотландии пару выгнали из леса, в котором она основала африканское королевство

В Шотландии самопровозглашенных правителей африканского племени по решению суда выдворили из леса, в котором они поселились. Об этом пишет Daily Mail.

36-летний Кофи Оффе в течение нескольких месяцев жил с 42-летней Джин Гашо и их служанкой Каурой Тейлор в лагере недалеко от города Джедбурга. Они поставили палатки среди деревьев и заявили, что основали там королевство Кубала. Они утверждали, что живут на той земле, которая 400 лет назад принадлежала их предкам.

Оффе представлялся всем королем Атехехе, а Гашо — королевой Нанди. Тейлор же выполняла при них роль прислуги: готовила и убирала. Тем временем ее семья просила власти спасти девушку, утверждая, что пара манипулирует ей.

Местные жители жаловались на необычных соседей, что привело к суду. Троице вручили два уведомления о выселении с частной земли, которую они занимали, однако те игнорировали документы. В конце концов за ними пришли сотрудники миграционной службы.

На появившихся в сети кадрах видно, как мужчину и двух женщин выводят из леса и усаживают в автомобили. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что 20-летний разработчик игр объявил себя президентом непризнанного государства на границе Сербии и Хорватии. «Мы хотели разместить там плавучие дома, но нас быстро выдворили», — рассказал он.