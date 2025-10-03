Бывший СССР
Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

Свириденко: Доверие Запада было немного поколеблено после скандала с НАБУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что после скандала, связанного с действиями украинских властей в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), доверие стран Запада к Украине было «немного поколеблено». Об этом она рассказала в интервью The New York Times.

«Я не думаю, что доверие [Запада] было подорвано, но оно было немного поколеблено», — отметила политик.

При этом Свириденко отметила, что не ожидала столкнуться с подобной проблемой в первую неделю работы на посту премьер-министра.

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны Владимир Зеленский.

После этого в Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. После этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.

    Все новости