Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что после скандала, связанного с действиями украинских властей в отношении Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), доверие стран Запада к Украине было «немного поколеблено». Об этом она рассказала в интервью The New York Times.
«Я не думаю, что доверие [Запада] было подорвано, но оно было немного поколеблено», — отметила политик.
При этом Свириденко отметила, что не ожидала столкнуться с подобной проблемой в первую неделю работы на посту премьер-министра.
Во вторник, 22 июля, Верховная Рада приняла законопроект, фактически лишающий самостоятельности украинские антикоррупционные структуры. В тот же день документ подписал и президент страны Владимир Зеленский.
После этого в Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста. После этого Зеленский внес в Раду новый законопроект, восстанавливающий полномочия НАБУ.