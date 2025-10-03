Путин пошутил о сборе пожитков

Путин рассказал на «Валдае», что собирает пожитки

Российский президент Владимир Путин в шутку сказал, что собирает пожитки. Так он сыронизировал во время выступления на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Пожитки пока собираю», — сказал лидер России, намекнув на завершение мероприятия.

Ранее Владимир Путин пошутил, что ракета называется «Орешник», а не «Орешкин». Как добавил президент, в стране сейчас ведется работа по созданию новых систем гиперзвукового оружия, напомнив, что у России уже есть гиперзвуковое оружие «Кинжал» и оружие межконтинентальной дальности «Авангард».