Раскрыта доля верящих в победу над Россией украинцев

Почти 40 процентов украинцев верят в победу в конфликте с РФ

Большинство граждан Украины уверены в победе своей страны в конфликте с Россией. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на опрос украинского Центра Разумкова.

Согласно исследованию, полностью уверены в победе Украины почти 40 процентов респондентов, тогда как 34 процента скорее верят в положительный исход. В то же время 11,4 процента склонны сомневаться, а 4,5 процента совсем не верят в успех.

При этом в возможность военной победы верят 58,8 процента украинцев, тогда как 18,3 процента считают ее маловероятной.

Также участники опроса ответили на вопрос, чем бы они были готовы пожертвовать в ходе переговоров с Россией, если бы это зависело от них. Из них только 8,1 процента согласились бы на уступку территорий, 10,1 процента — на отказ от прозападного вектора развития страны, тогда как 62,3 процента заявили, что не стали бы уступать ни по одному из этих пунктов.

Опрос проводился с 12 по 17 сентября, в нем приняло участие 1210 человек.

Ранее опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал изменение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. Сообщается, что рейтинг украинского лидера в июле упал до 58 процентов.

