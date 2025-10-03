Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 3 октября 2025Бывший СССР

Раскрыты потери ВСУ в Волчанске

ТАСС: Российские военные уничтожили до взвода солдат ВСУ в Волчанске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Российские бойцы уничтожили до взвода солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске в Харьковской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что на левом берегу реки Волчья военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на 300 метров.

«В ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника», — указал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «С этим вот так играть опасно». Путин пригрозил зеркальным ответом на удары ВСУ по Запорожской АЭС

    Стало известно о переброске ВСУ большого количества наемников на один участок фронта

    Учительницу приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с 11-летним школьником

    Женщина пожаловалась на отвратительный фетиш любовников в постели и получила совет

    46-летняя Николь Шерзингер показала фигуру в купальнике

    Раскрыты потери ВСУ в Волчанске

    Трамп из-за шатдауна освободит от работы треть Белого дома

    В Японии пришли к одному выводу после выступления Путина

    Скандальную «Большую глину № 4» переставили

    В Купянске целое подразделение ВСУ сдалось в плен ВС РФ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости