ТАСС: Российские военные уничтожили до взвода солдат ВСУ в Волчанске

Российские бойцы уничтожили до взвода солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанске в Харьковской области. Об этом ТАСС заявили в российских силовых структурах.

Собеседник агентства уточнил, что на левом берегу реки Волчья военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись на 300 метров.

«В ходе продвижения уничтожено до взвода живой силы противника», — указал он.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ перебросили спешно сформированное подкрепление в район населенных пунктов Малый Бурлук и Ольховатку в Харьковской области на фоне продвижения российских бойцов в районе Волчанска.