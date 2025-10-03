Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:49, 3 октября 2025Силовые структуры

Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию произошедшего

«МК»: Родственники пытавшегося похитить девочку в Балашихе отрицают секс-интерес
Варвара Митина (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Родственники пытавшегося похитить девочку в Балашихе отрицают сексуальный интерес к ребенку с его стороны. Об этом они рассказали «МК».

По словам собеседников издания, мужчине могло показаться, что девочка украла товар из магазина. Одна из бывших жен мужчины заявила, что сексуального интереса к детям мужчина никогда не проявлял.

У мужчины две дочки, их воспитывают их матери, а он работает охранником и платит алименты. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности.

Днем 1 октября около магазина на улице Карла Маркса неизвестный схватил за руку 8-летнюю девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении. Это заметил неравнодушный прохожий, который сразу же подошел и спас девочку от похитителя. Позднее злоумышленника задержали. В отношении него возбудили дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Москвичам пообещали скорое потепление

    Мужчина затащил российскую школьницу в лес и надругался над ней

    Цены на популярный у россиян вид мяса достигли 65-летнего максимума

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости