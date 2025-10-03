Родственники пытавшегося похитить школьницу россиянина выдвинули свою версию произошедшего

«МК»: Родственники пытавшегося похитить девочку в Балашихе отрицают секс-интерес

Родственники пытавшегося похитить девочку в Балашихе отрицают сексуальный интерес к ребенку с его стороны. Об этом они рассказали «МК».

По словам собеседников издания, мужчине могло показаться, что девочка украла товар из магазина. Одна из бывших жен мужчины заявила, что сексуального интереса к детям мужчина никогда не проявлял.

У мужчины две дочки, их воспитывают их матери, а он работает охранником и платит алименты. Ранее задержанный привлекался к административной ответственности.

Днем 1 октября около магазина на улице Карла Маркса неизвестный схватил за руку 8-летнюю девочку и пытался увести с собой в неизвестном направлении. Это заметил неравнодушный прохожий, который сразу же подошел и спас девочку от похитителя. Позднее злоумышленника задержали. В отношении него возбудили дело.