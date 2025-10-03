Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:43, 3 октября 2025Путешествия

Россияне массово устремились на курорт для богачей в ноябре

РСТ: Спрос россиян на отдых на Филиппинах вырос на 70 процентов в 2025 году
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Российские путешественники массово устремились на курорт для богачей осенью 2025 года. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

По данным источника, спрос россиян на отдых на Филиппинах вырос на 70 процентов с начала года. Так, туроператор «Пакс» сообщил, что путевки на ноябрь уже полностью распроданы.

Материалы по теме:
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2025 году?Список стран, открытых для россиян
20 января 2025
«Россиян там ждут» Филиппины пока не популярны у россиян. Но почему это идеальное направление для отдыха зимой?
«Россиян там ждут»Филиппины пока не популярны у россиян. Но почему это идеальное направление для отдыха зимой?
25 октября 2024

Посол Филиппин в РФ Игорь Байлен отметил, что страна рассчитывает на увеличение турпотока из России, в том числе за счет открытия прямых чартерных рейсов из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай. Он подчеркнул, что направление может сравняться по популярности с Турцией, Египтом и Индонезией.

Уточняется, что «ИрАэро» запустит чартеры на азиатский остров с 28 октября. «Полетная программа рассчитана примерно на 9 рейсов в месяц до конца марта», — уточнил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Крупнов.

Филиппины наряду с Маврикием, Мальдивами и Сейшелами неоднократно попадали в рейтинг направлений, популярных среди обеспеченных туристов. Островное государство также считается лучшим местом для романтических путешествий.

Ранее стало известно, что Россия и Филиппины решили возобновить авиасообщение в октябре. Это государство вошло в список стран мечты для путешествий у российских туристов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке спецназами США и Финляндии операции против России

    «Крылья Советов» объявили о переходе 75-летнего футболиста

    Военкор рассказал о продвижении «Востока» на запад

    Названы цели массированного удара по украинским объектам

    Пожаловавшийся на маленькую пенсию Лоза высказался о своих гонорарах

    Популярный альпинист полез на отвесную скалу после закрытия сезона, сорвался и не выжил

    В России заметно упали продажи одного вида машин

    Переставшего дышать российского бойца СВО реанимировали на борту самолета

    В российском городе обезвредили банду подростков-домушников

    Раскрыты последние планы пропавшей почти неделю назад российской семьи с ребенком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости