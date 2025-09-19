Минпромторг: Авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновят в октябре

Россия и Филиппины решили возобновить авиасообщение в октябре 2025 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

«Говорили о том, что уже в скором будущем, в октябре 2025 года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины», — сказал он за заседании российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

По словам Груздева, возобновление авиасообщения между Россией и азиатской страной важно для наращивания турпотока. Он напомнил, что в 2024 году островное государство посетили более 27 тысяч россиян — на 19 процентов больше, чем годом ранее. В Минпромторге отметили, что перспективы наращивания этих цифр значительно больше. Также в ведомстве выразили надежду на взаимный интерес с филиппинской стороны.

Ранее в МИД России раскрыли сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану. Сообщалось, что их могут запустить зимой.