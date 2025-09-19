Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:20, 19 сентября 2025Путешествия

Россия и Филиппины решили возобновить авиасообщение в октябре

Минпромторг: Авиасообщение между Россией и Филиппинами возобновят в октябре
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия и Филиппины решили возобновить авиасообщение в октябре 2025 года. Об этом сообщил замглавы Минпромторга России Алексей Груздев, его слова приводит ТАСС.

«Говорили о том, что уже в скором будущем, в октябре 2025 года, планируются первые рейсы из двух российских городов на Филиппины», — сказал он за заседании российско-филиппинской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.

Материалы по теме:
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
Часть загранпаспортов россиян перестают принимать в некоторых странах. Где возникнут проблемы и куда все-таки можно попасть?
23 июня 2025
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
Россиянам назвали страны для отдыха без визы в 2025 году
23 июня 2025

По словам Груздева, возобновление авиасообщения между Россией и азиатской страной важно для наращивания турпотока. Он напомнил, что в 2024 году островное государство посетили более 27 тысяч россиян — на 19 процентов больше, чем годом ранее. В Минпромторге отметили, что перспективы наращивания этих цифр значительно больше. Также в ведомстве выразили надежду на взаимный интерес с филиппинской стороны.

Ранее в МИД России раскрыли сроки запуска прямых рейсов из России в Доминикану. Сообщалось, что их могут запустить зимой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Еврокомиссия приняла 19-й пакет санкций против России

    Звезда «Слова пацана» собрался построить музыкальную карьеру

    «Черное небо» накроет еще четыре российских города

    Названы главные признаки развивающегося диабета

    Побег террористов из российского СИЗО стоил карьеры начальнику

    Автобус сбил шедшую по переходу российскую пенсионерку и попал на видео

    Счетная палата обнаружила резкое превышение дефицита бюджета

    Москвичам назвали время включения батарей

    Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

    Военкор отреагировал на взятие российскими войсками чертова лесничества в Донбассе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости