Россиянин начал разводить дальневосточных крабов у себя в холодильнике

Антонина Черташ
Россиянин из Владивостока начал разводить крабов в холодильнике. Об этом пишет Amur Mash.

Мужчина поселил четверых членистоногих в контейнеры для овощей в холодильнике на своей кухне, где хранит продукты. По его словам, дальневосточных крабов устраивает небольшая минусовая температура, в которой они погружаются в анабиоз. Житель Владивостока кормит питомцев селедкой, которую хранит на соседней полке. Иногда мужчина вытаскивает крабов из холодильника на пол, и они быстро начинают проявлять активность.

Он рассказал, что если поселить в одном боксе самца и самку, можно легко получить потомство. Однако будущий заводчик отметил, что для разведения крабов ему понадобится холодильник побольше.

Ранее жители Сахалина отправились на рыбалку и поймали краба на смартфон. В ролике видно, как крупный краб двумя клешнями уцепился за край смартфона и не отпускает его. Люди на фоне смеются, девушка просит владельца гаджета отпустить членистоногое, но мужчина отвечает, что он его не держит.

