Россиянин прыгнул под движущийся локомотив и выжил

В Тюмени мужчина прыгнул под движущийся локомотив и выжил. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал портал 74.ru.

На представленных кадрах видно, как мужчина перебегает железнодорожные пути и спотыкается. В последний момент тюменец успевает сгруппироваться и лечь между рельсами перед движущимся составом.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры пояснили, что начали проверку и намерены привлечь виновного к административной ответственности.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пассажирки московского метро, которая на станции «Арбатская» поссорилась со знакомым и толкнула его на прибывающий поезд.

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как мужчина и женщина во время движения состава находятся у края платформы.