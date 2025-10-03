Россия
11:20, 3 октября 2025

Россиянин прыгнул под движущийся локомотив и выжил

В Тюмени мужчина прыгнул под движущийся локомотив и выжил
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Тюмени мужчина прыгнул под движущийся локомотив и выжил. Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал портал 74.ru.

На представленных кадрах видно, как мужчина перебегает железнодорожные пути и спотыкается. В последний момент тюменец успевает сгруппироваться и лечь между рельсами перед движущимся составом.

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры пояснили, что начали проверку и намерены привлечь виновного к административной ответственности.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении пассажирки московского метро, которая на станции «Арбатская» поссорилась со знакомым и толкнула его на прибывающий поезд.

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как мужчина и женщина во время движения состава находятся у края платформы.

