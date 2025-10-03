Культура
21:08, 3 октября 2025Культура

Российский дирижер переночевал в Грозном из-за закрытия аэропорта Сочи

Сергей Ролдугин: Ночевал на столике в Грозном из-за ограничений в аэропорту Сочи
Андрей Шеньшаков

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Российский дирижер Сергей Ролдугин рассказал, что был вынужден переночевать в Грозном из-за введения ограничений в аэропорту Сочи. Об этом он рассказал журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Не принимались же вчера самолеты в Сочи, нас отвезли в Грозный, там я на столике заночевал», — признался Ролдугин.

Музыкант добавил, что в итоге прибыл из Грозного на попутке. Ограничения в аэропорту Сочи были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в аэропорту российского курорта задержали более 20 рейсов.

