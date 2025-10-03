Российский участник СВО больше года пытался добиться выплат за ранение

В Хабаровском крае раненый боец СВО больше года добивался выплат

В Хабаровском крае участник специальной военной операции (СВО) на Украине больше года добивался выплат за ранение. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, летом 2024 года военнослужащий получил ранение при выполнении боевой задачи на фронте. Затем он обратился в Хабаровский центр социальной поддержки населения для назначения выплаты, но получил отказ.

Чиновники обосновали свое решение тем, что длительное время к ним не поступали данные о бойце из войсковой части. Тогда участник СВО обратился в прокуратуру. После вмешательства ведомства ему перечислили положенные 150 тысяч рублей.

Ранее в Брянской области тяжелораненому бойцу СВО отказали в выплатах. Местные чиновники сочли аргументом в пользу своего решения тот факт, что контракт с Минобороны мужчина заключал в другом российском регионе.

