Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 3 октября 2025Россия

Российский участник СВО больше года пытался добиться выплат за ранение

В Хабаровском крае раненый боец СВО больше года добивался выплат
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Хабаровском крае участник специальной военной операции (СВО) на Украине больше года добивался выплат за ранение. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, летом 2024 года военнослужащий получил ранение при выполнении боевой задачи на фронте. Затем он обратился в Хабаровский центр социальной поддержки населения для назначения выплаты, но получил отказ.

Чиновники обосновали свое решение тем, что длительное время к ним не поступали данные о бойце из войсковой части. Тогда участник СВО обратился в прокуратуру. После вмешательства ведомства ему перечислили положенные 150 тысяч рублей.

Ранее в Брянской области тяжелораненому бойцу СВО отказали в выплатах. Местные чиновники сочли аргументом в пользу своего решения тот факт, что контракт с Минобороны мужчина заключал в другом российском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Анна Седокова вышла в свет в облегающем комбинезоне с глубоким декольте

    Стал известен статус уголовного дела против рэпера Гуфа

    Командование ВСУ начало эвакуировать учебные центры вглубь страны

    В правительстве Сочи высказались о песне Оксимирона на олимпиаде

    Суд потребовал от врачей писать разборчиво

    «Калашников» показал антидроновую «Крону» экспертам по ПВО

    Туристов предупредили о распространении опасной лихорадки на курорте в Европе

    Россияне променяли домашних животных на камни

    Российский участник СВО больше года пытался добиться выплат за ранение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости