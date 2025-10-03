Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

В Петербурге освободили переехавшего байкера водителя Rolls-Royce

В Санкт-Петербурге освободили переехавшего байкера водителя Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, водителя Rolls-Royce, который сбил мотоциклиста на Петергофском шоссе, освободили в зале суда. Арестованный предприниматель Сергей Сосорев более двух месяцев провел в СИЗО.

Все случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Очевидцы отметили, что владелец Rolls-Royce после ДТП пытался снять номера.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось, что попавший в аварию с Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий к водителю.