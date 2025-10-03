Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:40, 3 октября 2025Силовые структуры

Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

В Петербурге освободили переехавшего байкера водителя Rolls-Royce
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге освободили переехавшего байкера водителя Rolls-Royce. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, водителя Rolls-Royce, который сбил мотоциклиста на Петергофском шоссе, освободили в зале суда. Арестованный предприниматель Сергей Сосорев более двух месяцев провел в СИЗО.

Все случилось на пересечении Петергофского шоссе и улицы Пограничника Гарькавого. 37-летний водитель джипа из дальнего ряда захотел развернуться через двойную сплошную. Мужчина при этом не обратил внимания на 35-летнего мотоциклиста. Иномарка сбила его и переехала несколько раз.

Очевидцы отметили, что владелец Rolls-Royce после ДТП пытался снять номера.

Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Ранее сообщалось, что попавший в аварию с Rolls-Royce байкер заявил об отсутствии претензий к водителю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названо одно из главных последствий конфискации активов России. Чем это обернется для Евросоюза?

    Российского миллиардера Сулейманова арестовали по делу о расправе

    Назван процент непьющих россиян

    В Норвегии закрыли дело о якобы связанной с Россией кибератаке

    В сети раскритиковали внешность 56-летней Кэтрин Зеты-Джонс на новых фото

    Артемий Лебедев дал россиянам совет о колбасе и чае

    Сбившего российского байкера водителя Rolls-Royce выпустили из СИЗО

    Разлив нефти поставил под угрозу краснокнижных животных в российском регионе

    Чулпан Хаматову призвали определиться с позицией

    Прожившая восемь лет в индийской пещере россиянка вернулась домой с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости