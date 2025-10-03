СБУ обвинила Россию в убийстве экс-спикера Рады Парубия

СБУ обвинила российские спецслужбы в вербовке убийцы экс-спикера Рады Парубия

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в вербовке убийцы экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

По версии СБУ, житель Львова Михаил Сцельников был завербован около года назад. Сначала он якобы передавал сведения о Вооруженных силах Украины (ВСУ), а затем получил «более сложное задание» — убийство Парубия, которое Россия якобы профинансировала.

«Чтобы выполнить "заказ", злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата. Одновременно с этим, по данным следствия, киллер готовил план своего бегства за границу после совершения убийства», — заявили в СБУ.

Позднее Сцельников был задержан в Хмельницкой области при попытке покинуть территорию Украины. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, подчеркнули в ведомстве.

30 августа Андрей Парубий получил ранение с летальным исходом из огнестрельного оружия во Львове. В ночь на 1 сентября стало известно о задержании подозреваемого в расправе. Им оказался местный житель Михаил Сцельников.