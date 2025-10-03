Мир
23:27, 3 октября 2025

Сотни дронов вышли из-под контроля и превратились в огненный дождь во время шоу в Китае

Сотни дронов вышли из-под контроля и обрушились на зрителей светового шоу в КНР
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Военный Обозреватель» / Telegram

Световое шоу с фейерверками и участием сотен дронов обернулось катастрофой в китайском городе Люян. Беспилотники вышли из-под контроля и обрушились на зрителей огненным дождем, кадры из социальных сетей публикует Telegram-канал RT.

На людей сверху посыпались искры, начался пожар. Однако возгорание быстро ликвидировали, о пострадавших не сообщается.

Ранее россиянам удалось запечатлеть на видео мурмурацию — воздушный танец огромной стаи птиц, которые выстраивались в линии, закручивались в спирали и синхронно меняли направление. Отмечается, что зрелище, созданное природой, по красоте не уступает современным световым шоу.

