Сотни дронов вышли из-под контроля и превратились в огненный дождь во время шоу в Китае

Сотни дронов вышли из-под контроля и обрушились на зрителей светового шоу в КНР

«Военный Обозреватель» / Telegram

Световое шоу с фейерверками и участием сотен дронов обернулось катастрофой в китайском городе Люян. Беспилотники вышли из-под контроля и обрушились на зрителей огненным дождем, кадры из социальных сетей публикует Telegram-канал RT.

На людей сверху посыпались искры, начался пожар. Однако возгорание быстро ликвидировали, о пострадавших не сообщается.

