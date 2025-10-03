Культура
Стала известна причина снижения гонорара Газманова

Продюсер Рудченко назвал причины снижения гонорара певца Олега Газманова
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Продюсер Павел Рудченко объяснил, почему певец Олег Газманов решил снизить свой гонорар. Об этом он сообщил порталу «Абзац».

По словам Рудченко, таким образом Газманов показал свою добродетель.

«Многие поднимают гонорары, но не все могут платить высокую сумму. Газманов показал добродетель, работает не ради денег, а ради людей. Такой поступок вызывает уважение», — отметил продюсер.

Также он добавил, что для артиста это хороший репутационный шаг и хороший человеческий поступок, который будет оценен.

Ранее стало известно, что певец, народный артист России Олег Газманов снизил свой гонорар почти в два раза.

