16:17, 3 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

Sminex: На воротах дома за 9 млрд руб. в Москве есть место для семейного герба
Мария Черкасова

Кадр: сайт «Городская усадьба в Орлово-Давыдовском»

На кованых воротах самого дорогого особняка в столице, который продают почти за девять миллиардов рублей, есть место для семейного герба или логотипа компании. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе девелопера Sminex.

В пресс-службе также сообщили, что усадьба, расположенная в Орлово-Давыдовском переулке, включает в себя четыре особняка общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров и является объектом культурного наследия. Архитектурный ансамбль в стиле поздней эклектики был создан в XIX веке на средства графа Орлова-Давыдова архитекторами Константином Быковским и Василием Барковым.

В ходе реставрации девелопер сохранил 80 процентов исторического кирпича и вручную отобрал новый. Отмечается, что был сохранен кирпич с клеймами дореволюционных мануфактур. Специалисты укрепили в зданиях своды, вручную изготовили из дуба широкие дворцовые окна и двери, воссоздали козырьки и фонари. Также были отреставрированы редкие мозаичные иконы XIX века c изображением святых Ольги и Пантелеимона.

На территории усадьбы расположен четырехэтажный хозяйский дом площадью 2,2 тысячи квадратных метров, с потолками высотой до 5,5 метра, спальней и гардеробными. В доме есть терраса с видом на приватный парк, бассейн со спа-зоной, лифт, кухонный подъемник, а снаружи здания, в зеленом лабиринте, находятся две «тайные комнаты».

На территории усадьбы также расположены дом приемов площадью 1,2 тысячи квадратных метров, гостевой дом площадью 707 квадратных метров с собственным садом и здание для персонала.

Все дома соединены подземной галереей — чтобы обслуживающий персонал мог комфортно выполнять свои обязанности и перемещаться по территории, не нарушая покой и приватность хозяев. Во всех особняках есть газовая котельная, предусмотрены места для организации вентиляции, проведена подготовка к монтажу централизованной системы увлажнения, предусмотрена установка кондиционеров и системы очистки воды.

Ранее стало известно, что самую дорогую усадьбу в Москве продают почти за девять миллиардов рублей. По словам владельца агентства элитной недвижимости «Ашихмин и партнеры» Григория Ашихмина, в эту сумму не входит внутренняя отделка, которая потребует дополнительно 3,26 миллиарда рублей. Общие инвестиции в проект составят более 12 миллиардов рублей, считает риелтор.

