Сын Михаила Круга тайно женился на участнице российского телешоу

Сын шансонье Круга тайно заключил брак с участницей шоу «Давай поженимся»

Александр Круг, сын культового шансонье Михаила Круга, официально заключил брачный союз с 22-летней Ульяной, участницей телепроекта «Давай поженимся». Об этом девушка написала в своем Telegram-канале.

Как оказалось, Круг поженился с возлюбленной тайно еще два месяца назад, но информация об этом стала известной в медиапространстве только сейчас. Они познакомились в 2024 году на шоу «Давай поженимся», когда Александр сделал свой выбор в пользу Ульяны — московского SMM-специалиста и стилиста.

Когда в июне 2025 года пара вместе отдыхала в Таиланде, мужчина сделал своей девушке предложение. Свадьба состоялась 1 августа. Жена Круга написала в соцсети, что пара уже два месяца как строит «самую настоящую, счастливую семью».

Ранее в СМИ раскрыли гонорар вдовы Михаила Круга после успеха сына. По словам российского концертного директора Ольги Оркиной, Ирина Круг увеличила гонорар до четырех миллионов рублей.