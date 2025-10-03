Интернет и СМИ
19:25, 3 октября 2025Интернет и СМИ

Ведущий новостей расплакался в прямом эфире из-за увольнения

Ведущий новостей на ABC7 Реджи Акуи расплакался в прямом эфире из-за увольнения
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @reggieaqui

Ведущий новостей на американском телеканале ABC7 Реджи Акуи в прямом эфире объявил об уходе после десяти лет работы и расплакался. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это мой последний день в [программе] ABC7 News. (...) За эти десять лет я провел около 8,5 тысячи часов в эфире», — заявил ведущий.

Акуи поблагодарил коллег за работу, а также обратился к зрителям, назвав их своими соведущими. «Конечно, я не знаю всех ваших имен, но когда я встречаю вас на улице, в магазине или общаюсь с вами в соцсетях, вы говорите мне, что наша программа делает ваш день чуточку лучше», — сказал он слушателям. При этом журналист не раскрыл причину увольнения.

Ранее известный австралийский телеведущий Джонатан ЛаПалья рассказал об увольнении из реалити-шоу «Выживший» (Survivor) после десяти лет работы. Он признался, что его разочаровал поступок создателей программы.

