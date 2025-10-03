Ведущий новостей расплакался в прямом эфире из-за увольнения

Ведущий новостей на ABC7 Реджи Акуи расплакался в прямом эфире из-за увольнения

Ведущий новостей на американском телеканале ABC7 Реджи Акуи в прямом эфире объявил об уходе после десяти лет работы и расплакался. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это мой последний день в [программе] ABC7 News. (...) За эти десять лет я провел около 8,5 тысячи часов в эфире», — заявил ведущий.

Акуи поблагодарил коллег за работу, а также обратился к зрителям, назвав их своими соведущими. «Конечно, я не знаю всех ваших имен, но когда я встречаю вас на улице, в магазине или общаюсь с вами в соцсетях, вы говорите мне, что наша программа делает ваш день чуточку лучше», — сказал он слушателям. При этом журналист не раскрыл причину увольнения.

