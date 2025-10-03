Туристов предупредили о распространении опасной лихорадки на курорте в Европе

На курорте Антиб во Франции зарегистрировано 100 случаев лихорадки чикунгунья

Отдыхающих в Европе туристов предупредили о распространении смертельно опасной лихорадки. Об этом сообщило издание Sveriges Radio.

По данным источника, на курорте Антиб во Франции зарегистрировано более 100 случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Путешественников и местных жителей власти призвали надевать плотную одежду, закрывающую все тело, и пользоваться репеллентами, так как вирус переносят комары.

Ранее сообщалось, что самая сильная за последние 20 лет вспышка лихорадки чикунгунья зафиксирована на Шри-Ланке. В России болезнь выявили у двух туристов, вернувшихся с отдыха.