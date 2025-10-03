Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 3 октября 2025Экономика

Российский фондовый рынок упал до минимума за полгода

Индекс Мосбиржи опустился до минимальных с 9 апреля 2025 года 2 611 пунктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетРоссийский фондовый рынок

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В ходе торгов в пятницу, 3 октября, индекс Мосбиржи опустился до 2 611 пунктов, что стало минимумом с 9 апреля, когда индикатор уходил ниже отметки 2 600 пунктов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

При падении еще на 13 пунктов индекс достигнет минимального значения с 20 декабря 2024 года. За месяц показатель потерял уже более 300 пунктов.

Индекс российских гособлигаций RGBI остановил снижение последних недель, а рубль слабеет к юаню на 0,17 процента.

Снижение индекса Мосбиржи происходит на фоне пересмотра ожиданий по скорости смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка, оценки бюджетного пакета, внесенного Минфином в Госдуму на этой неделе, а также ухудшения геополитического фона. Инвесторы теряют надежды на смягчение санкций в ходе переговоров и ожидают новых сложностей из-за разворачивающегося в стране топливного кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Министра культуры Литвы отправили в отставку всего через неделю после назначения. Он не смог ответить на вопрос «чей Крым?»

    Одна из самых красивых россиянок рассказала о мечте купить микроавтобус

    Стали известны подробности о продаваемой за миллиарды рублей усадьбе в Москве

    Премьер Украины рассказала о «немного поколебленном» доверии Запада

    Видео спуска Кейт Миддлтон на шпильках по трапу стало вирусным в сети

    Зеленский позвонил африканскому лидеру и попросил о личной встрече

    Канадец из клуба КХЛ рассказал о выставляющих русских не в лучшем свете соотечественниках

    Мерц посетовал из-за слабеющей притягательности Запада

    В Госдуме ответили на слухи о радикальном изменении позиции окружения Трампа по России

    Предсказано обрушение одного из рынков энергоносителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости