В Британии обвинили Россию в попытке глушить спутники

Россия якобы пытается глушить британские военные спутники на еженедельной основе. На это указал глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман, передает Bloomberg.

«Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами», — обвинил Россию генерал.

По словам Тедмана, флот Британии насчитывает до шести специализированных военных спутников. Они защищены технологиями противодействия радиоэлектронным атакам, однако российские аппараты могут их отслеживать и даже осуществляют попытки сбора с них информации.

Ранее стало известно, как Британия помогает Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России. При этом, согласно изданию Financial Times, к этим действиям ее призывают США.