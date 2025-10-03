Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 3 октября 2025Мир

В Британии обвинили Россию в попытке глушить спутники

Британия обвинила Россию в попытках глушить военные спутники
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Business Wire / AP

Россия якобы пытается глушить британские военные спутники на еженедельной основе. На это указал глава Космического командования Британии генерал-майор Пол Тедман, передает Bloomberg.

«Мы наблюдаем, как наши спутники регулярно глушатся россиянами», — обвинил Россию генерал.

По словам Тедмана, флот Британии насчитывает до шести специализированных военных спутников. Они защищены технологиями противодействия радиоэлектронным атакам, однако российские аппараты могут их отслеживать и даже осуществляют попытки сбора с них информации.

Ранее стало известно, как Британия помогает Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь территории России. При этом, согласно изданию Financial Times, к этим действиям ее призывают США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Москве задержали миллиардера Сулейманова. Его подозревают в убийствах конкурентов

    Аферисты выманили у 95-летней блокадницы все сбережения

    Россияне массово устремились на курорт для богачей в ноябре

    Появились подробности задержания российского миллиардера

    В Норвегии задержали трех немцев за запуск дронов около аэропорта

    Неопознанные дроны объявились в Бельгии

    На Западе указали на выгоду сотрудничества России и Сирии

    Десятки российских школьников подхватили острую кишечную инфекцию

    Воздушный бой в Днепропетровской области попал на видео

    Врач развеяла миф о дезодоранте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости