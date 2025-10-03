Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
В ГД предложили упростить процедуру получения звания «Ветеран труда»

Миронов предложил упростить получение звания «Ветеран труда»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение главе Министерства промышленности и торговли РФ Антону Алиханову с предложением упростить процедуру предоставления работникам промышленных предприятий звания «Ветеран труда». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миронова, существующая система присвоения звания сильно забюрократизирована — работники могут получить его лишь после прохождения многоуровневой системы награждений. Сначала необходимо получить одну из 17 ведомственных наград, через три года работники могут претендовать на медаль «Трудовая доблесть», и только потом — на звание «Ветеран труда», пояснил он.

Данная система создает искусственные временные барьеры и ограничивает заслуженное признание трудовых заслуг многих работников предприятий промышленности, отметил Миронов.

Ранее стало известно, что малоимущим гражданам России предложили выдавать продовольственные сертификаты

