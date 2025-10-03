Силовые структуры
В отношении уехавшей из России известной журналистки инициировали уголовное преследование

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование журналистки Лариной
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: The Breakfast Show / YouTube

В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование против известной журналистки Ксении Лариной (настоящее имя — Оксана Баршева) (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По его данным, Ларина в интервью призывала к терактам в Москвы, оправдывая и пропагандируя терроризм. Материалы прокурор уже передал в следственные органы для возбуждения дела по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей») УК РФ.

Ранее Ларина, уехавшая из России, заявила о поддержке Украины.

