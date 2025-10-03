В РФС высказались о возможном получении сборной России wild card на ЧМ-2026

Генсек РФС Митрофанов: Было бы справедливо, если бы России дали wild card на ЧМ

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном получении сборной России wild card для участия в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо», — заявил Митрофанов. Он добавил, что в РФС понимают, что этого, скорее всего, не произойдет.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Российские сборные и клубы с марта 2022 года не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.