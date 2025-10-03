Силовые структуры
Силовые структуры
В России оглашен приговор ведьме за книгу про священников

Ивантеевский суд приговорил к 2 годам колонии ведьму Полынь за экстремизм
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мукагов Владимир / ТАСС

Ивантеевский городской суд Московской области приговорил к двум годам лишения свободы местную жительницу Елену Суликову, называющую себя «главой Империи сильнейших ведьм» и ректором «Международного университета магии и колдовства Хогвартс» Аленой Полынь. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Женщина признана виновной по статьям 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Следствие и суд установили, что Суликова создала литературное произведение «Мое имя Полынь», в котором призывала к насилию над священниками, высказывала в их адрес угрозы и возбуждала нетерпимость к представителям традиционных религий. Книгу выпустили тиражом в 200 экземпляров и продавали на маркетплейсах.

Комплексная психолого-лингвистическо-религиоведческая судебная экспертиза признала литературное произведение экстремистским. Суликова признала свою вину.

Она также поставила на поток изготовление кукол вуду на заказ за немаленькие деньги, а также проводила над ними ритуалы.

О ее задержании стало известно 4 июня 2024 года. Через два дня женщину взяли под стражу.

