Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:15, 3 октября 2025Россия

В России осквернили кладбище и порвали установленный на одной из могил флаг-имперку

В Свердловской области осквернили кладбище, порвав флаг и повалив надгробия
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В Свердловской области осквернили кладбище. Сделанные очевидцем фотографии опубликовало издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

На кадрах видно несколько поваленных гранитных надгробий. Также на фото видно порванный черно-желто-белый флаг-«имперку».

Идет ли речь о захоронении военнослужащих, неизвестно.

Ранее в Курганской области неизвестные выбросили на стихийную свалку крест с могилы бойца СВО и флаг России. Возможно, они оказались выброшены после установки на могиле бойца — бывшего сотрудника «Вагнера» — постоянного памятника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по находящемуся в полутора тысячах километров от границы региону России

    На Украине рассказали о продвижении российских войск вглубь страны

    Боец СВО попал под удар HIMARS, потерял часть черепа и выжил

    Появились подробности атаки ВСУ на жилой дом в полутора тысячах километров от границы

    Стало известно о поручении Трампа ведомствам США по поводу Украины

    Путин предупредил о последствиях выпадения России с нефтяного рынка

    Парам подсказали способы разнообразить привычный секс

    Лукашенко захотел восстановить отношения с одной европейской страной

    Стало известно о первом успехе ВС России в городе ДНР

    Россияне пожаловались на Genotek из-за задержек выдачи результатов генетических тестов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости