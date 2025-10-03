В России осквернили кладбище и порвали установленный на одной из могил флаг-имперку

В Свердловской области осквернили кладбище, порвав флаг и повалив надгробия

В Свердловской области осквернили кладбище. Сделанные очевидцем фотографии опубликовало издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.

На кадрах видно несколько поваленных гранитных надгробий. Также на фото видно порванный черно-желто-белый флаг-«имперку».

Идет ли речь о захоронении военнослужащих, неизвестно.

Ранее в Курганской области неизвестные выбросили на стихийную свалку крест с могилы бойца СВО и флаг России. Возможно, они оказались выброшены после установки на могиле бойца — бывшего сотрудника «Вагнера» — постоянного памятника.