В России осквернили кладбище и порвали установленный на одной из могил флаг-имперку

В Свердловской области осквернили кладбище. Сделанные очевидцем фотографии опубликовало издание «Екатеринбург онлайн» в Telegram.
На кадрах видно несколько поваленных гранитных надгробий. Также на фото видно порванный черно-желто-белый флаг-«имперку».
Идет ли речь о захоронении военнослужащих, неизвестно.
Ранее в Курганской области неизвестные выбросили на стихийную свалку крест с могилы бойца СВО и флаг России. Возможно, они оказались выброшены после установки на могиле бойца — бывшего сотрудника «Вагнера» — постоянного памятника.