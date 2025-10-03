Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:07, 3 октября 2025Экономика

В России предложили тратить маткапитал на автокресла и коляски

Депутат Ветров предложил разрешить тратить маткапитал на автокресла и коляски
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

В России предложили использовать средства материнского капитала для покупки детские коляски, кроватки и детские автомобильные кресла. Такое обращение на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова сделал депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров, передает RT.

Он напомнил, что с момента учреждения маткапитала сфера применения данной меры соцподдержки расширялась. Однако на данный момент необходимые принадлежности для новорожденных, такие как коляски и автокресла, не входят в перечень. По мнению депутата, данная мера поможет сделать шаг к деторождению многим молодым семьям, которые планируют первого ребенка, но находятся в сложных финансовых обстоятельствах.

Ранее в Соцфонде раскрыли самые популярные способы потратить маткапитал. Чаще всего россияне использовали его для погашения ипотеки.

С 1 марта 2025 года маткапитал можно использовать для возведения или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) либо реконструкции дома блокированной застройки. Средства маткапитала также можно направить на частичную компенсацию этих затрат, в том числе для погашения кредита, взятого с этой целью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших дронов за сентябрь

    В Windows 11 принудительно добавят новые приложения

    20-летний бандит с лицом ребенка расправился с тремя девушками в прямом эфире

    Девушка пожаловалась на отсутствие оргазма из-за антидепрессантов и получила совет

    Российский боец трижды чудом выжил на фронте в разных концах света

    В российском городе обрушилось здание колледжа

    Раскрыт секретный доклад Трампа о начале войны для США

    В Германии обвинили США в обмане Горбачева

    Путин процитировал Высоцкого

    В России предложили тратить маткапитал на автокресла и коляски

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости