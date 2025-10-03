В России словами «время наступает» оценили возможность применения ядерного оружия

Караганов: Время применения тактического ядерного оружия потихонечку наступает

Время для применения тактического ядерного оружия медленно наступает. Об этом заявил политолог Сергей Караганов, чьи слова приводит журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

«Если наши европейские противники, которые обезумели, не поймут, что они просто ведут свой субконтинент к самоубийству, нам придется идти на эскалацию. (...) Время потихонечку наступает», — сказал политолог.

Караганов также добавил, что американцы, по его мнению, на эскалацию не пойдут, так как Вашингтон не заинтересован в затягивании конфликта.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Россия может ударить по офису Владимира Зеленского «Орешником». Он также пояснил, что Москва еще не применяла оружие, которое могла бы использовать.